ЕС намерен скоординировать с G7 механизм ограничения цен на нефть из России
На брифинге в Брюсселе 22 июля представитель ЕК сообщил, что предложенный механизм ценовых ограничений требует согласования с G7. Он подчеркнул, что предварительные консультации уже проводились при разработке плана для обеспечения согласованных действий. В качестве цели было названо принятие скорректированного ценового потолка всеми членами G7.
Отвечая на вопросы, представитель отметил необходимость выработки единого подхода стран G7 для эффективного применения ценовых ограничений, одновременно признав текущее отсутствие согласованной позиции.
Он уточнил, что Великобритания уже согласилась с новым ценовым лимитом, в то время как переговоры с остальными странами G7 продолжаются.