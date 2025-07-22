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Главная / Экономика /

ЕС намерен скоординировать с G7 механизм ограничения цен на нефть из России

Ведомости

Еврокомиссия подтвердила переговоры со странами G7 о введении единого ценового потолка на российскую нефть, но консенсус пока не достигнут, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального предстателя ЕС Олофа Гилла.

На брифинге в Брюсселе 22 июля представитель ЕК сообщил, что предложенный механизм ценовых ограничений требует согласования с G7. Он подчеркнул, что предварительные консультации уже проводились при разработке плана для обеспечения согласованных действий. В качестве цели было названо принятие скорректированного ценового потолка всеми членами G7. 

Отвечая на вопросы, представитель отметил необходимость выработки единого подхода стран G7 для эффективного применения ценовых ограничений, одновременно признав текущее отсутствие согласованной позиции.

Он уточнил, что Великобритания уже согласилась с новым ценовым лимитом, в то время как переговоры с остальными странами G7 продолжаются.

Ранее, 18 июля, Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, включающий снижение предельной цены на российскую нефть до $47,6 за баррель. В тот же день Великобритания синхронно с ЕС объявила о снижении предельной цены на российскую нефть до $47,6 за баррель.

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