ЕС намерен скоординировать с G7 механизм ограничения цен на нефть из России

Ранее, 18 июля, Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, включающий снижение предельной цены на российскую нефть до $47,6 за баррель. В тот же день Великобритания синхронно с ЕС объявила о снижении предельной цены на российскую нефть до $47,6 за баррель.