Минфин одобрил меры поддержки «Северного Кузбасса» и «Силы Сибири»
Министерство финансов одобрило долговые каникулы для компаний «Северный Кузбасс» и «Сила Сибири», сообщается на сайте ведомства.
В принятые меры входит комплекс по реструктуризации задолженности перед кредиторами и предоставлению отсрочки налоговых платежей и страховых взносов.
После завершения разработки процедуры «Сила Сибири» получит поддержку из федерального бюджета. Это поможет компании устранить возникшие финансовые трудности. Механизм предоставления поддержки еще разрабатывается.
Меры были приняты в ходе заседания подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных организаций экономических отраслей, состоявшегося 15 июля.