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Тайвань нарастил экспорт беспилотников на 749%

Ведомости

Экспорт беспилотников из Тайваня вырос на 749% в годовом выражении в первой половине 2025 г., при этом крупнейшим покупателем стала Польша, передает Focus Taiwan со ссылкой на данные совета по развитию внешней торговли Тайваня (TAITRA).

Тайбэй в первой половине года экспортировал беспилотники на сумму $11,89 млн, что на 749% больше, чем годом ранее, говорится в публикации. При этом на Польшу, как следует из данных таможенной службы, пришлось более 54% от общего объема поставок.

Вторым по величине покупателем стали США, нарастив импорт дронов из Тайваня на 209%. Штаты закупили беспилотников на $1,55 млн. Чуть меньший объем, на $1,46 млн, был поставлен Германии. При этом ФРГ нарастила закупки дронов в 258 раз по сравнению с прошлым годом. В число крупнейших покупателей также вошли Чехия и Гонконг. На долю этих пяти партнеров, как отмечает Focus Taiwan, приходится около 97% от общего объема экспорта беспилотников Тайваня за шесть месяцев.

В TAITRA отметили, что европейские страны на фоне растущей геополитической напряженности стремятся укрепить свою оборону и кибербезопасность и обращаются для этого к некитайским поставщикам. Также отмечается, что Европу привлекают «прочные демократические ценности Тайваня». Европейские страны используют дроны в военных целях, таких как охрана границ, мониторинг территории и защита от других БПЛА, также частный сектор внедряет их в сельское хозяйство, инспекцию инфраструктуры и городское наблюдение.

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