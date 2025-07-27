Тайвань нарастил экспорт беспилотников на 749%

Вторым по величине покупателем стали США, нарастив импорт дронов из Тайваня на 209%. Штаты закупили беспилотников на $1,55 млн. Чуть меньший объем, на $1,46 млн, был поставлен Германии. При этом ФРГ нарастила закупки дронов в 258 раз по сравнению с прошлым годом. В число крупнейших покупателей также вошли Чехия и Гонконг. На долю этих пяти партнеров, как отмечает Focus Taiwan, приходится около 97% от общего объема экспорта беспилотников Тайваня за шесть месяцев.