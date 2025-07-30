Трамп подписал прокламацию о введении 50% пошлины на импорт меди

«За исключением случаев, специально оговоренных в данной прокламации, весь импорт полуфабрикатов из меди и изделий с высоким содержанием меди, перечисленных в приложении к этой прокламации, облагается пошлиной в размере 50%», – говорится в тексте прокламации.