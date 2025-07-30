Трамп подписал прокламацию о введении 50% пошлины на импорт меди
США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении пошлин в 50% на ввоз медных полуфабрикатов и производных товаров. Об этом в заявлении сообщил Белый дом.
«За исключением случаев, специально оговоренных в данной прокламации, весь импорт полуфабрикатов из меди и изделий с высоким содержанием меди, перечисленных в приложении к этой прокламации, облагается пошлиной в размере 50%», – говорится в тексте прокламации.
В документе поясняется, что 30 июня 2025 г. министр торговли США представил президенту доклад, в котором импорт меди признан угрозой национальной безопасности. Указано, что высокие объемы импорта подрывают экономику, ослабляют оборонную промышленность и делают страну зависимой от внешних поставок.
Министр отметил потерю лидерства США в переработке меди, доминирование одной иностранной страны на рынке и ущерб от нечестной конкуренции и внутренних ограничений. В ответ были рекомендованы защитные меры – пошлины, квоты и экспортный контроль.
Президент Трамп поддержал эти выводы и распорядился ввести пошлины для защиты национальной безопасности, согласно документу.