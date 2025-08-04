Трамп предложил выплачивать американцам дивиденды от прибыли с пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что доходы от новых импортных пошлин могут быть перераспределены в виде дивидендов для граждан с низкими и средними доходами.
По его словам, благодаря пошлинам в казну страны поступят «сотни миллиардов долларов».
«Я бы сказал, что мы можем организовать дивиденды для людей со средним или низким уровнем доходов», – отметил Трамп во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера (цитата по Reuters).
Август стал месяцем запуска масштабной тарифной реформы: с 1 августа вступил в силу указ о повышении импортных пошлин для стран, не согласовавших индивидуальные условия торговли с США. Новая шкала «зеркальных тарифов» предполагает ставки от 10 до 41%.
Формально тарифы начнут действовать с 7 августа – по словам представителя Белого дома, этот срок необходим для адаптации работы таможенных служб.
Максимальная ставка – 41% – установлена для Сирии, 40% введены для Лаоса и Мьянмы. Для Швейцарии тариф составил 39%. Отправка уведомлений правительствам этих стран, особенно Мьянмы, может быть расценена как косвенное признание их легитимности.
Эксперты полагают, что новая волна пошлин приведет к диверсификации внешней торговли со стороны других стран – США становятся все более непредсказуемым и сложным экономическим партнером.