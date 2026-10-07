Белгородской области списали 2,8 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании Белгородской области двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 2,8 млрд руб. Это следует из документа, опубликованного правительством РФ.
Решение принято в рамках механизма снижения долговой нагрузки субъектов. Он позволяет регионам списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам с учетом средств, направленных ими на предусмотренные правительством направления. В их числе модернизация ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и реализация инфраструктурных проектов.
16 июля правительство списало девяти регионам 8,37 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Тогда премьер сообщал, что в 2026 г. долговая нагрузка субъектов благодаря этому механизму сократилась на 286 млрд руб., а возможностью списания воспользовался 71 регион.
20 августа министр финансов Антон Силуанов сообщал, что объем списанной задолженности регионов достиг 518 млрд руб. Механизмом на тот момент воспользовались 76 субъектов. По данным Минфина, совокупный госдолг регионов с начала 2026 г. сократился на 115 млрд руб. до 3,3 трлн руб.