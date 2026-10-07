Белгородской области списали 2,8 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам

Решение принято в рамках механизма снижения долговой нагрузки субъектов. Он позволяет регионам списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам с учетом средств, направленных ими на предусмотренные правительством направления. В их числе модернизация ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и реализация инфраструктурных проектов.