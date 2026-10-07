Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,769+0,5%KUZB0,026+1,18%CHMK3 120-0,32%IMOEX2 342,67+0,61%RTSI861,02+0,61%RGBI111,16+0,07%RGBITR764,33+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Белгородской области списали 2,8 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании Белгородской области двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 2,8 млрд руб. Это следует из документа, опубликованного правительством РФ.

Решение принято в рамках механизма снижения долговой нагрузки субъектов. Он позволяет регионам списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам с учетом средств, направленных ими на предусмотренные правительством направления. В их числе модернизация ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и реализация инфраструктурных проектов.

16 июля правительство списало девяти регионам 8,37 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Тогда премьер сообщал, что в 2026 г. долговая нагрузка субъектов благодаря этому механизму сократилась на 286 млрд руб., а возможностью списания воспользовался 71 регион.

20 августа министр финансов Антон Силуанов сообщал, что объем списанной задолженности регионов достиг 518 млрд руб. Механизмом на тот момент воспользовались 76 субъектов. По данным Минфина, совокупный госдолг регионов с начала 2026 г. сократился на 115 млрд руб. до 3,3 трлн руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте