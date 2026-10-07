FT: ЕС ищет способ увеличить налоги для американских техногигантов
Еврокомиссия рассматривает новый механизм налогообложения крупных компаний, который позволит увеличить поступления от американских технологических корпораций, не выделяя их в отдельную категорию. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным газеты, Брюссель обсуждает введение ежегодного фиксированного взноса для всех компаний, работающих в ЕС и имеющих годовую выручку более 100 млн евро. Под действие меры могут попасть в том числе Apple, Google и Meta
Предложение входит в число новых источников доходов бюджета ЕС. Совокупно они должны приносить около 60 млрд евро ежегодно с 2028 г. При этом часть стран Евросоюза опасается, что сбор затронет и европейский средний бизнес. Среди обсуждаемых вариантов – повышение порога выручки. Для введения меры потребуется согласие всех 27 государств ЕС.
26 июня Трамп пригрозил европейским странам 100%-ными пошлинами, если они введут налоги на цифровые услуги для американских компаний. Он утверждал, что подобные сборы направлены против Apple, Google и Meta.
Ранее Трамп также грозил Франции 100%-ными пошлинами на вино и шампанское, если Париж не отменит действующий с 2019 г. 3%-ный налог на выручку крупных технологических компаний.