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Главная / Экономика /

FT: ЕС ищет способ увеличить налоги для американских техногигантов

Анна Виноградова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Еврокомиссия рассматривает новый механизм налогообложения крупных компаний, который позволит увеличить поступления от американских технологических корпораций, не выделяя их в отдельную категорию. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, Брюссель обсуждает введение ежегодного фиксированного взноса для всех компаний, работающих в ЕС и имеющих годовую выручку более 100 млн евро. Под действие меры могут попасть в том числе Apple, Google и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Европейские чиновники рассчитывают таким образом избежать отдельного налога на цифровые услуги, против которого выступает администрация президента США Дональда Трампа.

Предложение входит в число новых источников доходов бюджета ЕС. Совокупно они должны приносить около 60 млрд евро ежегодно с 2028 г. При этом часть стран Евросоюза опасается, что сбор затронет и европейский средний бизнес. Среди обсуждаемых вариантов – повышение порога выручки. Для введения меры потребуется согласие всех 27 государств ЕС.

26 июня Трамп пригрозил европейским странам 100%-ными пошлинами, если они введут налоги на цифровые услуги для американских компаний. Он утверждал, что подобные сборы направлены против Apple, Google и Meta.

Ранее Трамп также грозил Франции 100%-ными пошлинами на вино и шампанское, если Париж не отменит действующий с 2019 г. 3%-ный налог на выручку крупных технологических компаний.

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