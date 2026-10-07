FT: ЕС ищет способ увеличить налоги для американских техногигантов

По данным газеты, Брюссель обсуждает введение ежегодного фиксированного взноса для всех компаний, работающих в ЕС и имеющих годовую выручку более 100 млн евро. Под действие меры могут попасть в том числе Apple, Google и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Европейские чиновники рассчитывают таким образом избежать отдельного налога на цифровые услуги, против которого выступает администрация президента США Дональда Трампа.