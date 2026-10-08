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Главная / Экономика /

Минпромторг предложил изменить условия налоговых льгот для радиоэлектроники

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг РФ планирует обязать радиоэлектронные компании вкладывать сэкономленные на налоговых льготах средства в развитие производства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ведомстве.

По словам собеседника газеты, также для сохранения статуса компании в профильном реестре потребуется подтвердить выпуск локализованной продукции. Доля выручки от товаров, включенных в реестр российской промышленной продукции, должна составлять не менее 70%.

«Изменения направлены на рост инвестиций в отрасль, расширение линейки отечественной продукции и создание высокотехнологичных рабочих мест», – заявил представитель Минпромторга.

Несоблюдение хотя бы одного из этих условий может привести к исключению предприятия из реестра на два года. Источник газеты уточнил, что новые требования планируется ввести с 2027 г.

5 октября стало известно, что Минфин РФ проанализировал влияние налоговых льгот на деятельность плательщиков из отраслей общественного питания, туризма, информационных технологий и радиоэлектроники. По итогам оценки в рассмотренных отраслях от 16,7 до 31% выручки приходится на «красных» налогоплательщиков: льготы и другие меры поддержки позволяют компаниям получать «сверхдоходность».

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