Казахстан начал продавать золото на фоне роста доходности облигаций США

После приостановки продаж в феврале 2025 г. золотые запасы Национального банка Казахстана выросли до 386 т. По словам Молдабековой, такая концентрация делает резервы чрезмерно зависимыми от одного актива. При этом валютные резервы страны на конец сентября составляли $66,4 млрд и должны сохранять высокую ликвидность.