Казахстан начал продавать золото на фоне роста доходности облигаций США
Национальный банк Казахстана намерен сократить долю золота в международных резервах с 78 до 75% к концу 2026 г. на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Для этого регулятор планирует продавать физическое золото и использовать операции с опционами, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя центробанка Алию Молдабекову.
По ее словам, высокая доходность американских облигаций делает доллар более привлекательным инвестиционным активом и снижает привлекательность золота. Доходность десятилетних казначейских бумаг на прошлой неделе достигла максимума за 24 года.
После приостановки продаж в феврале 2025 г. золотые запасы Национального банка Казахстана выросли до 386 т. По словам Молдабековой, такая концентрация делает резервы чрезмерно зависимыми от одного актива. При этом валютные резервы страны на конец сентября составляли $66,4 млрд и должны сохранять высокую ликвидность.
Половину планируемого сокращения доли золота регулятор рассчитывает обеспечить за счет продажи опционов, вторую половину – за счет реализации физического металла. При снижении цены ниже $4000 за унцию целевой показатель может быть достигнут автоматически.
9 октября сообщалось, что золото начало дорожать на фоне ослабления доллара и снижения цен на нефть. На максимуме стоимость декабрьского фьючерса на бирже Comex достигла отметки $4232,9 за унцию.