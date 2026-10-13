Visa получила разрешение на создание платежного подразделения в Китае
Платежная система Visa получила разрешение от Народного банка Китая на подготовку к созданию в КНР организации, которая будет осуществлять клиринг операций с банковскими картами на внутреннем рынке. Об этом сообщается на сайте компании.
По словам генерального директора Visa Райана Макинерни, компания готова соблюсти все требования Народного банка Китая, чтобы начать операционную деятельность на внутреннем рынке страны. В Visa отметили, что постараются обеспечить высокий уровень безопасности и надежности, чтобы соответствовать уровню динамичного рынка Китая.
28 июля стало известно, что Visa планирует сократить около 2600 рабочих мест, что составляет примерно 7% ее штата. Гендиректор Visa Райан Макинерни заявил, что компания проводит изменения для повышения эффективности на фоне усиления конкуренции в платежной отрасли.
25 мая директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина говорила, что доля карт Visa и Mastercard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за 4–5 лет. Она отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка.
Платежные системы Visa и Mastercard приостановили деятельность в России в марте 2022 г. Выпущенные в России карты перестали работать за границей.