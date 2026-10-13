Заботкин: ЦБ стремится завершить период высокой инфляции в России
Банк России намерен завершить затянувшийся период высокой инфляции. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в выступлении в Госдуме, посвященном основным направлениям денежно-кредитной политики на 2027–2029 гг.
«Банк России стремится к тому, чтобы завершить данный уже затянувшийся эпизод высокой инфляции», – сказал Заботкин.
12 октября Заботкин заявил, что сокращение дефицита федерального бюджета необходимо для снижения ключевой ставки в 2027 г. Он объяснил, что бюджетные расходы влияют на спрос и учитываются регулятором при принятии решений.
5 октября зампред ЦБ сообщил, что стабилизация инфляции на целевом уровне предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5–12,5% в 2027 г.
По данным Росстата, с 29 сентября по 5 октября потребительские цены в России выросли на 0,96% против 0,12% неделей ранее.