Инфляция в США ускорилась до 3,7% в сентябре

30 сентября бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что экономика США по итогам II квартала выросла на 2,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным американского министерства торговли. Показатель выше на 0,7% относительно прогноза. Рост обусловлен увеличением реальной добавленной стоимости в частном секторе: в сфере услуг (2,5%), производства товаров (2,3%). Государственный сектор вырос менее чем на 0,1%. Наибольший вклад в ВВП внесли секторы недвижимости, аренды и лизинга, информационных технологий, производства товаров длительного пользования, а также финансовая деятельность и страхование.