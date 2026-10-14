Инфляция в США ускорилась до 3,7% в сентябре
Потребительские цены в США в сентябре росли самыми быстрыми темпами за пять месяцев на фоне подорожания топлива. Годовая инфляция ускорилась до 3,7%, а базовый показатель увеличился сильнее ожиданий. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Бюро статистики труда США.
Согласно опубликованной статистике, индекс потребительских цен за месяц вырос на 0,6%. В годовом выражении рост также составил 3,7%.
Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает продукты питания и энергоносители, увеличился на 0,3% по сравнению с августом. В годовом исчислении показатель достиг 2,6%.
6 октября стало известно, что доходности долгосрочных государственных облигаций США обновили максимумы с 2002 г. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 5,34%, 20-летних – 5,7% 30-летних – тоже 5,7%.
30 сентября бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что экономика США по итогам II квартала выросла на 2,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным американского министерства торговли. Показатель выше на 0,7% относительно прогноза. Рост обусловлен увеличением реальной добавленной стоимости в частном секторе: в сфере услуг (2,5%), производства товаров (2,3%). Государственный сектор вырос менее чем на 0,1%. Наибольший вклад в ВВП внесли секторы недвижимости, аренды и лизинга, информационных технологий, производства товаров длительного пользования, а также финансовая деятельность и страхование.
16 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку по федеральным фондам на 25 б. п. до 3,75–4% годовых. Повышение ставки произошло впервые с июля 2023 г. Решение поможет снизить инфляцию до 2% и стабилизировать цены, отмечается в заявлении ФРС.