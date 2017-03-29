Управляющая компания BlackRock заменяет сотрудников роботами

Потому что компьютер выбирает прибыльные акции лучше, чем люди

BlackRock уволит или переведет на другие должности 40 сотрудников фондов с активным управлением, включая семерых портфельных управляющих, сообщают FT и WSJ.

Вместо людей принимать решение о выборе акций будут роботы. BlackRock проводит реструктуризацию фондов с активным управлением и переводит деньги в фонды с компьютерными стратегиями. Для этого было создано новое семейство ПИФов Advantage: это квантовые фонды с $74 млрд под управлением. К нему перейдут девять фондов ($6 млрд) для розничных клиентов из США, пишет Bloomberg. Их комиссионные снизятся на 19-56%.

«В США комиссионные сокращаются — из-а технологических прорывов, роста популярности биржевых фондов (ETF) и давления регуляторов, - отмечает Марк Вайзман, старший управляющий директор BlackRock, курирующий ее фонды с активным управлением. – Мы же хотим играть в нападении, а не в защите».

Пит Стурнарас, управлявший $6 млрд, покинет BlackRock, сообщает Bloomberg с ссылкой на источник. Барт Гир ($4 млрд) и Томас Каллан ($7 млрд) перейдут на должности советников. В фондах BlackRock с активным управлением работают 400 человек.

С $5,1 трлн под управлением BlackRock занимает первое место в мире. Но деньги достаются в основном ее дешевым ETF и индексным фондам. У фондов с активным управлением дела идут хуже. По оценке Morningstar, за последние три года они зарабатывали инвесторам 4% дохода в год по сравнению со средними для сектора 5,3%. Активы под их управлением сократились за тот же период с $317 млрд до $275 млрд.

Гендиректор BlackRock Ларри Финк еще в 2012 г. начал переводить фонды на компьютерные стратегии. В этом он следует примеру хедж-фондов, столкнувшихся с оттоком средств после кризиса 2008 г., когда были введены низкие ставки. В 2014 г. Финк говорил, что потратил «сотни миллионов долларов на перезагрузку этого бизнеса».

В сентябре 2016 г. в BlackRock пришел Вайзман, которому было поручено реструктурировать бизнес ее фондов с активным управлением. До этого он работал в Canada Pension Plan Investment Board. Пенсионные фонды — крупные инвесторы, располагающие «длинными деньгами». В последние годы они выводят средства из хедж-фондов и фондов с активным управлением из-за низких доходов и больших комиссионных.

Чтобы оценить плюсы и минусы фондов BlackRock, Вайзману понадобилось полгода. «Сейчас всех штормит, но BlackRock морской авианосец, – говорит он, – а остальные на прогулочных лодках, которые текут, как дырявые ведра». По оценке BlackRock, реструктуризация фондов обойдется ей в $30 млн ежегодно. В I квартале 2017 г. она отразит в отчетности $25 млн как затраты на аналитику, увольнения и перевод сотрудников на другие должности.