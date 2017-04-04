Следственный комитет провел обыски в офисах Deloitte

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) проводили во вторник обыски в московском офисе аудиторской компании «Делойт и Туш СНГ», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Екатерину Куценко. Обыски связаны с расследованием в отношении одного из бывших клиентов компании, сообщила она агентству. Вечером во вторник Куценко была недоступна для журналистов.

В июле – августе прошлого года Федеральное казначейство провело внеплановую проверку компании «Делойт и Туш СНГ». По ее итогам казначейство оформило предписание о приостановке членства компании в СРО «Аудиторская палата России» на 30 дней. Как следует из информации, опубликованной на сайте казначейства, в ходе проверки были выявлены нарушения законов «Об аудиторской деятельности», «О государственном языке Российской Федерации», «О языках народов Российской Федерации», федеральных стандартов аудиторской деятельности, правил независимости, Кодекса профессиональной этики аудиторов.

Представитель СКР от комментариев отказался. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, проводимые мероприятия связаны с проверкой заявления гражданина Георгия Попова. Попов занимал должность партнера департамента корпоративных финансов до октября 2016 г., сообщало РАПСИ. После сокращения Попов подал иск к работодателю с требованиями признать увольнение незаконным и восстановить его в должности. Также он потребовал выплатить ему компенсацию в размере 24,6 млн руб. и 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. В начале марта Тверской районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска.

РАПСИ передавало, что на судебном заседании Попов заявил о выявленных им фактах коррупционной деятельности, связанной с перечислением средств компании на счета фирм-однодневок, арендой недвижимости на нерыночных условиях, а также указывал, что банки-клиенты компании попадали под процедуру санации. В марте Попов подавал заявление о возбуждении уголовного дела против руководящих сотрудников «Делойт и Туш СНГ» в связи с противоправной слежкой в отношении сотрудников, вскрывших странные финансовые операции внутри компании», сообщил его адвокат Рубен Маркарьян агентству ТАСС. Связаться с адвокатом Попова не удалось.