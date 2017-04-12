Елена Кондратюк возглавила Балтинвестбанк

Внеочередное собрание акционеров Балтинвестбанка 12 апреля приняло решение освободить от должности председателя правления банка Константина Яковлева и с 13 апреля избрать на эту должность Елену Кондратюк. Она работала управляющей петербургского филиала «Абсолют банка», который санирует Балтинвестбанк с декабря 2015 г. Основной акционер «Абсолют банка» – ПАО «Объединенные кредитные системы», которое входит в состав подконтрольного РЖД НПФ «Благосостояние».

Кандидатура Кондратюк уже прошла согласование в Центробанке, уточнила представитель Балтинвестбанка.

Кондратюк закончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе MBA «Банковское дело и финансы». В банковской сфере она около 20 лет: работала в петербургских филиалах МДМ-банка, Альфа-банка, Глобэкс-банка. В 2011 г. Кондратюк возглавила петербургский филиал Транскредитбанка (ТКБ), тогда его акционерами были РЖД (54,3%) и ВТБ (43,1%). После того как в ноябре 2013 г. ТКБ был присоединен к «ВТБ 24», Кондратюк возглавила филиал Всероссийского банка развития регионов. Петербургский филиал «Абсолют банка» Кондратюк возглавила в апреле 2015 г.

Временно исполняющим обязанности управляющего петербургского филиала «Абсолют банка» назначена Мария Батталова, работавшая ее заместителем, сообщила «Ведомостям» Елена Кондратюк.

Константин Яковлев руководил Балтинвестбанком с начала его санации: в декабре 2015 г. он стал и. о. председателя правления, с июня 2016 г. утвержден в этой должности. «Все задачи, которые стояли передо мной в Балтинвестбанке, я считаю выполненными: была сформирована команда специалистов, банк вернулся в рабочее состояние, получил новые рейтинги», - рассказал Яковлев «Ведомостям». Раскрыть свою новую должность он отказался, сославшись на то, что она еще не утверждена официально. Яковлев остается работать в структуре НПФ «Благосостояние», говорит его знакомый.

Константин Яковлев выполнял роль антикризисного управляющего, под его руководством завершен аудит банка и составлен план его финансового оздоровления, Балтинвестбанк вернулся в нормальное рабочее русло, а также расширил продуктовую линейку и увеличил портфель депозитов, комментирует перестановку пресс-служба Балтинвестбанка. По данным пресс-службы, перед новым председателем правления поставлена задача развивать устойчивый бизнес банка и укрепить его позиции на финансовом рынке. Каких либо перестановок в связи со сменой главы правления в Балтинвестбанке не планируется, уточнила представитель банка.