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Елена Кондратюк возглавила Балтинвестбанк

Константин Яковлев переходит в НПФ «Благосостояние»
Кандидатура Кондратюк уже прошла согласование в Центробанке
Кандидатура Кондратюк уже прошла согласование в Центробанке
Сергей Семенов/Коммерсантъ

Внеочередное собрание акционеров Балтинвестбанка 12 апреля приняло решение освободить от должности председателя правления банка Константина Яковлева и с 13 апреля избрать на эту должность Елену Кондратюк. Она работала управляющей петербургского филиала «Абсолют банка», который санирует Балтинвестбанк с декабря 2015 г. Основной акционер «Абсолют банка» – ПАО «Объединенные кредитные системы», которое входит в состав подконтрольного РЖД НПФ «Благосостояние».

Кандидатура Кондратюк уже прошла согласование в Центробанке, уточнила представитель Балтинвестбанка.

Кондратюк закончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе MBA «Банковское дело и финансы». В банковской сфере она около 20 лет: работала в петербургских филиалах МДМ-банка, Альфа-банка, Глобэкс-банка. В 2011 г. Кондратюк возглавила петербургский филиал Транскредитбанка (ТКБ), тогда его акционерами были РЖД (54,3%) и ВТБ (43,1%). После того как в ноябре 2013 г. ТКБ был присоединен к «ВТБ 24», Кондратюк возглавила филиал Всероссийского банка развития регионов. Петербургский филиал «Абсолют банка» Кондратюк возглавила в апреле 2015 г.

Санатор банка уже выбрал ему нового руководителя
Аудитом Балтинвестбанка займется Константин Яковлев, зампред правления «Абсолют банка»
После проверки он может возглавить банк, санатором которого был выбран «Абсолют банк»

Временно исполняющим обязанности управляющего петербургского филиала «Абсолют банка» назначена Мария Батталова, работавшая ее заместителем, сообщила «Ведомостям» Елена Кондратюк.

Константин Яковлев руководил Балтинвестбанком с начала его санации: в декабре 2015 г. он стал и. о. председателя правления, с июня 2016 г. утвержден в этой должности. «Все задачи, которые стояли передо мной в Балтинвестбанке, я считаю выполненными: была сформирована команда специалистов, банк вернулся в рабочее состояние, получил новые рейтинги», - рассказал Яковлев «Ведомостям». Раскрыть свою новую должность он отказался, сославшись на то, что она еще не утверждена официально. Яковлев остается работать в структуре НПФ «Благосостояние», говорит его знакомый.

Константин Яковлев выполнял роль антикризисного управляющего, под его руководством завершен аудит банка и составлен план его финансового оздоровления, Балтинвестбанк вернулся в нормальное рабочее русло, а также расширил продуктовую линейку и увеличил портфель депозитов, комментирует перестановку пресс-служба Балтинвестбанка. По данным пресс-службы, перед новым председателем правления поставлена задача развивать устойчивый бизнес банка и укрепить его позиции на финансовом рынке. Каких либо перестановок в связи со сменой главы правления в Балтинвестбанке не планируется, уточнила представитель банка.

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