«Фаэтон» передал ответственность за некачественный бензин страховщику

За первые четыре месяца по контракту с «Альфастрахованием» не было ни одного обращения

ООО «Фаэтон - топливная сеть № 1» (входит в ХК «Фаэтон», которая управляла заправками в СЗФО) заключило договор с ОАО «Альфастрахование»: страховая компания покроет убытки владельцу авто, если он докажет, что поломка произошла из-за некачественного бензина. Об этом сообщила Наталья Ефремова, начальник отдела маркетинга «Фаэтон - топливная сеть № 1». По ее словам, перед подписанием контракта страховщик провел экспертизы топлива на АЗС. Договор был подписан в декабре. До сих пор обращений автомобилистов о неисправности по вине топлива «Фаэтона» не поступало, сообщил официальный представитель «Альфастрахования» Юрий Нехайчук.

По условиям договора «Альфастрахование» обеспечило страховой защитой клиентов АЗС: в случае аварии и порчи авто по причине некачественного топлива клиент получит страховую выплату, пояснил Нехайчук.

У «Фаэтона» 29 АЗС В Петербурге и 10 - в Волгоградской области, сказано на его сайте. Холдинг «Фаэтон» братьев Михаила и Сергея Снопоков проходит процедуру банкротства с 2009 г., его долг – около 6 млрд руб., долг «Фаэтон – сеть № 1» – 4,1 млрд руб., сообщала в октябре 2016 г. адвокат ГК «Фаэтон» Элина Семенова. До банкротства «Фаэтон» был одним из крупнейших топливных операторов Петербурга, ему принадлежало 49 АЗС под марками «Фаэтон» и «Фаэтон-аэро». В 2017 г. «Фаэтон» не собирается строить новые заправки, запланирована модернизация существующих, говорит Николай Кнапсберг, заместитель начальника департамента закупок нефтепродуктов и логистики ООО «Фаэтон - топливная сеть № 1». Он не исключает строительства в Ленобласти в направлении основных трасс в 2018 г.

«Фаэтон» не раскрывает всех своих поставщиков топлива. По словам Кнапсберга, в их числе Киришский НПЗ и заводы «Газпром нефти».

Квалифицированные обращения из-за некачественного топлива поступают 1-2 раза в месяц, до выплат компенсации ни разу не доходило, говорит топ-менеджер одной из топливных компаний Петербурга, добавляя, что это «очень эмоциональная тема». Доказать вину топливной станции очень сложно: автовладелец или представитель автосервиса должен взять пробу бензина из бака в соответствии с ГОСТом и в присутствии понятых отправить в лабораторию, экспертиза стоит от 7000 руб., объясняет он. Одна АЗС пропускает сотни машин в сутки, если будет проблема в бензине, это всплывет сразу, замечает собеседник «Ведомостей». Договор «Фаэтона» со страховщиком он называет хорошей pr-кампанией.

Бензина такого низкого качества, после которого машина сразу встанет, нет на рынке, поломка может случиться после нескольких заправок, а привести к ней может также неправильная эксплуатация авто, объясняет петербургский автодилер. По его словам, автопроизводитель иногда отказывает в ремонте автомобилей по гарантии, объясняя этой некачественным бензином. Так он минимизирует затраты, но автовладелец может оспорить это решение. Количество спорных обращений в сервис по гарантии незначительно, говорит директор «Автомир – Санкт-Петербург» Сергей Лысов.

Такой вид страхования вряд ли станет массовым, сомневается представитель одного из российских страховщиков. «Наши реалии таковы, что невысокое качество топлива - это одна из основных причин поломок двигателя, однако доказать, что ты использовал именно это топливо и при этом не нарушал никаких правил эксплуатации, довольно проблематично, поэтому скорее всего клиенты часто будут получать отказ в страховой выплате», - говорит он. Он рассматривает этот договор в первую очередь как маркетинговый ход. Ущерб по таким делам в большинстве случаев ограничивается небольшими суммами, но возможны убытки более крупного размера по дорогим автомобилям последних моделей, оснащенных продвинутой электроникой, говорит заместитель гендиректора «Либерти страхования» Александр Потитов.

В компании «Уралсиб страхование» такой практики нет, очевидно, что это не массовый продукт, а индивидуальное решение под клиента, ответил руководитель департамента страхования имущества и ответственности «Уралсиб страхования» Михаил Дорофеев. «Такой вид страхования вряд ли когда-то сможет стать популярным, и поэтому мы не видим каких-либо перспектив развития подобного вида страховых услуг», - говорит Дорофеев.

Подобные продукты существуют на рынке, говорит руководитель управления имущественных видов страхования Северо-западного дивизиона «Ренессанс страхования» Виталий Овсянников. Он ожидает роста рынка страхования ответственности в ближайшие годы.