Вступление в силу закона, ограничивающего коллекторов, заметно осложнило их жизнь

Коллекторам тяжело привыкать к новому закону и регулятору
Андрей Пронин / ТАСС
В фильме Алексея Красовского «Коллектор» герой Константина Хабенского использует против должников методы психологического давления, компромат, вводит их в заблуждение. До недавнего времени такие способы использовали и реальные сотрудники коллекторских агентств. «Вопрос очень острый и имеет серьезный общественный резонанс, деятельность квазиколлекторов, преступную, надо прекратить», – говорил Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта в прошлом году.