Вступление в силу закона, ограничивающего коллекторов, заметно осложнило их жизнь

В фильме Алексея Красовского «Коллектор» герой Константина Хабенского использует против должников методы психологического давления, компромат, вводит их в заблуждение. До недавнего времени такие способы использовали и реальные сотрудники коллекторских агентств. «Вопрос очень острый и имеет серьезный общественный резонанс, деятельность квазиколлекторов, преступную, надо прекратить», – говорил Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта в прошлом году.

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