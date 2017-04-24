Профучастники
Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Взыскательные должники

Вступление в силу закона, ограничивающего коллекторов, заметно осложнило их жизнь

Сборы долгов упали, а взыскатели вынуждены считать звонки и жалобы, чтобы не стать нарушителями
Коллекторам тяжело привыкать к новому закону и регулятору
Коллекторам тяжело привыкать к новому закону и регулятору
Андрей Пронин / ТАСС

В фильме Алексея Красовского «Коллектор» герой Константина Хабенского использует против должников методы психологического давления, компромат, вводит их в заблуждение. До недавнего времени такие способы использовали и реальные сотрудники коллекторских агентств. «Вопрос очень острый и имеет серьезный общественный резонанс, деятельность квазиколлекторов, преступную, надо прекратить», – говорил Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта в прошлом году.

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