Центробанк взялся за оценку кредитных залогов

Если у Центробанка возникают подозрения, что залог по выданному банком кредиту переоценен, созданная в ЦБ служба анализа рисков проводит собственную экспертизу. Такие полномочия Центробанк получил в 2016 г. (изменения были внесены в законы «О ЦБ», «О банках и банковской деятельности») и теперь, как следует из ответа ЦБ на запрос «Ведомостей», начал активно использовать. По данным службы, завышение стоимости залогов может составлять от 1,5 до 100 раз. Впрочем, количество нарушителей в пресс-службе ЦБ уточнять не стали и от детальных комментариев отказались.

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