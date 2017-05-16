Банки
Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Заложились на понижение

Центробанк взялся за оценку кредитных залогов

Служба анализа рисков ЦБ допускает, что их стоимость банки могут завышать до 100 раз

Если у Центробанка возникают подозрения, что залог по выданному банком кредиту переоценен, созданная в ЦБ служба анализа рисков проводит собственную экспертизу. Такие полномочия Центробанк получил в 2016 г. (изменения были внесены в законы «О ЦБ», «О банках и банковской деятельности») и теперь, как следует из ответа ЦБ на запрос «Ведомостей», начал активно использовать. По данным службы, завышение стоимости залогов может составлять от 1,5 до 100 раз. Впрочем, количество нарушителей в пресс-службе ЦБ уточнять не стали и от детальных комментариев отказались.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике