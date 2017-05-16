Центробанк взялся за оценку кредитных залогов

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина начала перетряхивать кредитные портфели банков
Станислав Красильников / ТАСС
Если у Центробанка возникают подозрения, что залог по выданному банком кредиту переоценен, созданная в ЦБ служба анализа рисков проводит собственную экспертизу. Такие полномочия Центробанк получил в 2016 г. (изменения были внесены в законы «О ЦБ», «О банках и банковской деятельности») и теперь, как следует из ответа ЦБ на запрос «Ведомостей», начал активно использовать. По данным службы, завышение стоимости залогов может составлять от 1,5 до 100 раз. Впрочем, количество нарушителей в пресс-службе ЦБ уточнять не стали и от детальных комментариев отказались.