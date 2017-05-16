В «Балтийском банке» сменится председатель правления

Совет директоров «Балтийского банка» досрочно прекратил полномочия председателя правления банка Сергея Шевченко, говорится в раскрываемой банком информации. Согласно сообщению, трудовой договор с Шевченко расторгнут 16 мая. Временно исполняющим обязанности главы правления с 17 мая назначен член правления банка Дмитрий Пожидаев.

Шевченко уходит с должности председателя правления «Балтийского банка» в связи с переходом на новую работу, сообщила представитель банка. По ее словам, кандидатура нового председателя правления будет определена на совете директоров. Новую должность Шевченко она не уточнила.

Дмитрий Пожидаев окончил Московский государственный авиационный институт (экономика и управление на предприятии) и Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова (юриспрунденция). С июля 2009 г. по октябрь 2014 г. он работал в Агентстве по страхованию вкладов: занимал должности главного эксперта, заместителя начальника и начальника отдела организации работы временных администраций департамента реструктуризации банков. В «Балтийский» Пожидаев пришел в октябре 2014 г. на должность директора по развитию, через два месяца был назначен вице-президентом, а в 2015 - заместителем председателя правления. Занимался управлением региональной сетью, операционной работой, управлением недвижимостью и работой с непрофильными активами банка, курировал стратегические направления развития.

Сергей Шевченко возглавлял «Балтийский банк» с декабря 2014 г. С начала санации в июне 2014 г. он участвовал в работе временной администрации «Балтийского» в качестве антикризисного управляющего. До прихода в «Балтийский» Шевченко четыре года работал в Московском банке Сбербанка директором управления недвижимости и материально-технического обеспечения, заместителем председателя и советником председателя.

«Балтийский банк» был основан в 1989 г. в Петербурге. Он был опорным банком Октябрьской железной дороги, но в 2005 г. РЖД заявила о переводе счетов в Транскредитбанк. В 2006 г. банк перерегистрировался в Москве. В середине 2013 г. в банке начался конфликт основных акционеров, каждому из которых принадлежало по 49,9%, - Олега Шигаева и основателя Петербургского агентства недвижимости Андрея Исаева. В августе 2014 г. Банк России сообщил о решении провести санацию «Балтийского». Санатором стал Альфа-банк, он получил от ЦБ кредит в 57,4 млрд руб. по ставке 0,51% годовых.