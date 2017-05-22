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Статья опубликована в № 4325 от 22.05.2017 под заголовком: Земля заменит деньги

АСВ избавится от участков по соседству с «дворцом Путина»

Несколько сотен наделов в Геленджике госкорпорация передаст Краснодарскому краю в счет уменьшения имущественного взноса государства
  • Эмма Терченко,
  • Дарья Борисяк,
  • Светлана Петрова
  • / Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) собирается передать Краснодарскому краю земли в Геленджике, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к совету директоров агентства. Готовится передача земли с баланса АСВ Краснодарскому краю, подтвердил представитель госкорпорации: сейчас земли находятся в собственности одной из «дочек» АСВ, но передать их краевой администрации можно только с баланса агентства, поэтому АСВ проведет их оценку. Назвать «дочку» он отказался, но сообщил, что кадастровая стоимость участков – порядка 15,3 млрд руб.

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