АСВ избавится от участков по соседству с «дворцом Путина»

АСВ передаст Краснодарскому краю земли под Геленджиком на 15,3 млрд руб. в счет уменьшения имущественного взноса государства
Alexander Baranov
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) собирается передать Краснодарскому краю земли в Геленджике, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к совету директоров агентства. Готовится передача земли с баланса АСВ Краснодарскому краю, подтвердил представитель госкорпорации: сейчас земли находятся в собственности одной из «дочек» АСВ, но передать их краевой администрации можно только с баланса агентства, поэтому АСВ проведет их оценку. Назвать «дочку» он отказался, но сообщил, что кадастровая стоимость участков – порядка 15,3 млрд руб.