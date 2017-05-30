NASDAQ и Шанхайская фондовая биржа могут стать акционерами биржи, создаваемой в Астане

Она откроется в сентябре и должна стать основой финансового центра Казахстана

Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Астана рассудит по-английски

Новая биржа, которая будет международной, откроется в Астане в сентябре 2017 г. С. Портер / Ведомости

Соглашение о покупке акций может быть подписано с NASDAQ и Шанхайской биржей в июне, сообщает FT со ссылкой на источники. Переговоры с Казахстаном идут уже несколько месяцев. Обе площадки это не комментируют.