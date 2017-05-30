Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Астана рассудит по-английски
NASDAQ и Шанхайская фондовая биржа могут стать акционерами биржи, создаваемой в Астане
Она откроется в сентябре и должна стать основой финансового центра Казахстана
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Новая биржа, которая будет международной, откроется в Астане в сентябре 2017 г.
С. Портер / Ведомости
Соглашение о покупке акций может быть подписано с NASDAQ и Шанхайской биржей в июне, сообщает FT со ссылкой на источники. Переговоры с Казахстаном идут уже несколько месяцев. Обе площадки это не комментируют.
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