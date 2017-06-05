Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: ЦБ вошел в «Страж»
ЦБ ввел временную администрацию в страховую компанию «Страж»
Регулятора не устроил план по восстановлению платежеспособности страховщика
- Эмма Терченко
- / Ведомости
ЦБ вошел в «Страж»
Андрей Гордеев / Ведомости
Центробанк в пятницу ввел в рязанскую МСК «Страж» временную администрацию сроком на полгода. Такое решение регулятор принял по результатам анализа плана восстановления платежеспособности страховщика, а также для контроля за его реализацией, сообщил ЦБ. «Страж» по итогам 2016 г. занимает 14-е место на рынке ОСАГО и 39-е место по размеру страховых премий, следует из данных регулятора.
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