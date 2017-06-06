Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: За вклады придется доплатить
Сбербанк раскритиковал план ЦБ повысить отчисления в фонд страхования вкладов
Это будет стоить ему примерно 40 млрд руб. в год
- Дарья Борисяк,
- Анна Холявко
- / Ведомости
Центробанк поддержал увеличение отчислений в фонд страхования вкладов до невиданных 0,2%. Против «плохого решения вопроса» выступает Сбербанк
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Центробанк считает полезным повышение базовой ставки взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) с 0,12 до 0,2%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Мы не до конца используем и тот потенциал, который у нас есть в законодательстве. У нас ставка фактически 0,12% <...> было бы полезным в законодательстве иметь большую возможность маневра для повышения ставок» (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, раньше, когда «банки переживали достаточно сложные времена» – была низкая прибыль и нужно было создавать большие резервы, – регулятор «достаточно сдержанно» относился к повышению взносов. «Сейчас ситуация в банковской сфере достаточно выправилась, скажем так», – объяснила Набиуллина смену курса.
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