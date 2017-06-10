«Открытие холдинг» хочет приобрести акции Qiwi на $694,2 млн

Директор по корпоративным отношениям Qiwi не знает о планах акционеров продать свои доли

Даже в случае успешного завершения оферты Qiwi останется публичной компанией и сохранит листинг на обеих биржах Д. Абрамов / Ведомости

«Открытие холдинг» и Otkritie Investments Cyprus Limited намерены приобрести не более 24,8 млн акций российской платежной системы Qiwi по цене $28 за акцию. Об этом говорится в сообщении «Открытия». Таким образом, холдинг готов заплатить за ценные бумаги $694,2 млн.

В настоящее время «Открытие холдинг» и Otkritie Investments Cyprus совместно с их аффилированными лицами владеют около 8,85% находящихся в обращении ценных бумаг Qiwi. В случае сделки компании могут увеличить свою долю в платежной системе до 63,85%.

Даже в случае успешного завершения оферты Qiwi останется публичной компанией и сохранит листинг на обеих биржах, сообщил «Ведомостям» директор по корпоративным отношениям Qiwi Константин Кольцов. Компании не известно о планах акционеров продать свои доли, сказал он. Исполнительный директор Qiwi Сергей Солонин в разговоре с «Ведомостями» заявил, что не намерен продавать долю, от дальнейших комментариев он отказался.

«Qiwi и "Открытие" с 2015 г. поддерживают отношения в рамках стратегического партнерства. Вместе с этим мы надеемся, что в случае удачного закрытия оферты Qiwi и "Открытие" смогут перейти к обсуждению дальнейших перспектив сотрудничества, взаимодействия основных акционеров, исследовать сферы совместного развития и потенциальные синергии», — говорит Кольцов.

Структуры «Открытия» также начали предварительные переговоры о возможности сотрудничества с компанией Saldivar Investments Limited, которая владеет 55,6% голосующих акций Qiwi, а сама более чем на 86% принадлежит Солонину.

«Если оферта будет успешно закрыта, мы планируем обсудить дальнейшее сотрудничество и возможные синергии», — сказал «Ведомостям» представитель «Открытия». Он подтвердил, что делистинг не планируется. «Мы ожидаем, что после закрытия оферты бумаги компании продолжат обращаться на бирже Nasdaq и на Московской бирже», — сказал он. Выкуп акций планируется осуществлять с использованием собственных средств «Открытия» и привлекаемого заемного финансирования. Переговоры о покупке долей Солонина и Бориса Кима не ведутся.

Qiwi — платежный сервис c платежной сетью, которая включает свыше 17,2 млн виртуальных кошельков и более 162 000 терминалов и точек приема платежей. С помощью Qiwi торговые компании ежемесячно принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму свыше 70 млрд руб. от более чем 56 млн клиентов в России и странах СНГ.

Акции Qiwi торгуются на бирже Nasdaq. Капитализация компании на этой торговой площадке составляет $1,4 млрд по состоянию на 9 июня 2017 г. Ее акции также торгуются на Московской бирже.

Otkritie Investments Cyprus на 100% принадлежит «Открытие холдингу» и выполняет функции инвестиционной структуры «Открытия» за пределами России.