Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Жена вернула мужу партнера
У НРК появится еще один собственник – бывший гендиректор Анатолий Данилицкий
Его жена оспорила продажу им акций НРК
- Анна Холявко,
- Дарья Борисяк
- / Ведомости
Бывшие партнеры не смогли сами решить разногласия
Валерий Левитин / Коммерсантъ
Жена бывшего гендиректора Национальной резервной корпорации (НРК) Анатолия Данилицкого Людмила добилась в Басманном суде признания недействительной продажи долей Данилицкого в компаниях, которым принадлежит НРК, – Людмила Данилицкая должна была, но не давала на эти сделки своего согласия, ее подпись признана поддельной. Информация об удовлетворении иска опубликована на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
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