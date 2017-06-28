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Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Жена вернула мужу партнера

У НРК появится еще один собственник – бывший гендиректор Анатолий Данилицкий

Его жена оспорила продажу им акций НРК

Жена бывшего гендиректора Национальной резервной корпорации (НРК) Анатолия Данилицкого Людмила добилась в Басманном суде признания недействительной продажи долей Данилицкого в компаниях, которым принадлежит НРК, – Людмила Данилицкая должна была, но не давала на эти сделки своего согласия, ее подпись признана поддельной. Информация об удовлетворении иска опубликована на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

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