У НРК появится еще один собственник – бывший гендиректор Анатолий Данилицкий

Бывшие партнеры не смогли сами решить разногласия Валерий Левитин / Коммерсантъ

Жена бывшего гендиректора Национальной резервной корпорации (НРК) Анатолия Данилицкого Людмила добилась в Басманном суде признания недействительной продажи долей Данилицкого в компаниях, которым принадлежит НРК, – Людмила Данилицкая должна была, но не давала на эти сделки своего согласия, ее подпись признана поддельной. Информация об удовлетворении иска опубликована на сайте судов общей юрисдикции Москвы.