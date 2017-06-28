В трастах было имущество за рубежом, которым госслужащие и сотрудники ЦБ не могут владеть с сегодняшнего дня

Первый зампред ЦБ Швецов избавился от трастов А. Гордеев / Ведомости

Первый зампред и член совета директоров ЦБ Сергей Швецов избавился от трастов, через которые владел зарубежным имуществом, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Банка России. Каким образом это удалось Швецову, он не сказал.

28 декабря 2016 г. президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий понятие «иностранный финансовый инструмент» и запрещающий владеть такими инструментами чиновникам и руководителям Центробанка, закон вступил в силу сегодня. Иностранные финансовые инструменты включают в себя в том числе те, которые управляются через третьих лиц и доверительное управление.

Как следует из декларации о доходах за 2016 г., Швецов держал в трасте шесть квартир в Мексике, их совокупная площадь – 842 кв. м. Среди российских чиновников и служащих ЦБ, задекларировавших доходы в прошлом году, только Швецов владел зарубежным имуществом через траст.

Еще в начале апреля этого года Швецов распоряжался трастом, тогда директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Банка России Руслан Вестеровский предупреждал, что 28 июня Швецов может столкнуться с конфликтом интересов. «Конфликт интересов возникнет после 28 июня, и Сергею Швецову придется принять решение – урегулировать тему с трастом либо принять решение о своей карьере», – говорил он.

Суть траста в том и заключается, что его учредитель перестает быть собственником имущества, заложенного в траст, но может установить правила по его использованию, указывает адвокат Владислав Кочерин. В случае Швецова урегулирование конфликта зависит от того, какой вид траста он использовал – отзывный или безотзывный, уточняет он: «В первом случае процедура роспуска траста достаточно проста, и два месяца на закрытие – вполне реальный срок. Если безотзывный (т. е. владелец не может им распоряжаться), то единственный путь – передать контроль над трастом третьим лицам». Владелец траста может дать инструкцию управляющим продать имущество траста или сделать его бенефициаром другое лицо, говорит партнер KPMG Анна Воронкова. Технически это простая процедура и могла быть реализована за два месяца, отмечает Воронкова.