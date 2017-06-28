«Ингосстрах» приостановит продажу е-ОСАГО на 1,5 часа М. Стулов / Ведомости

«Ингосстрах» приостановит вечером 28 июня и утром 29 июня продажу электронных полисов ОСАГО, такое сообщение опубликовано на его сайте. Покупка е-ОСАГО будет недоступна с 22.00 до 23.00 мск из-за «регламентных технических работ на стороне РСА» (Российский союз автостраховщиков).

На сайте РСА подобных сообщений нет. Президент союза Игорь Юргенс подтвердил «Ведомостям», что на сайте союза будут техработы, но заверил, что они никак не скажутся на доступности е-ОСАГО: «У нас будет работать [ночью] сайт в тестовом режиме, но это никак не скажется на продажах е-ОСАГО».

Другие крупные автостраховщики продажи электронных полисов не останавливают. На сайтах «РЕСО-Гарантии», «Альфастрахования», СОГАЗа, «Росгосстраха», ВСК и «Ренессанс страхования», подобных сообщений также нет.

Второй перерыв «Ингосстрах» наметил на утро 29 июня 7.30–8.00, говорится в его сообщении. В этом случае причиной перебоев указано проведение плановых технических работ на сайте самого «Ингосстраха».

«Ведомости» ожидают комментарий «Ингосстраха».