Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Несравнимые рейтинги
ЦБ откладывает публикацию универсальной рейтинговой шкалы
Для ее подготовки у регулятора недостаточно данных
- Михаил Тегин
- / Ведомости
ЦБ может рассматривать обращение до шести месяцев
Е. Ширинкина / Ведомости
ЦБ переносит срок публикации универсальной рейтинговой шкалы, которая позволяет сопоставить оценки разных агентств, на неопределенное время. Как рассказал «Ведомостям» первый зампред Центробанка Сергей Швецов, у регулятора пока недостаточно данных от «Эксперт РА» и АКРА для презентации карты рейтингов, ее могут подготовить до конца года.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}