Рынки
Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Несравнимые рейтинги

ЦБ откладывает публикацию универсальной рейтинговой шкалы

Для ее подготовки у регулятора недостаточно данных

ЦБ переносит срок публикации универсальной рейтинговой шкалы, которая позволяет сопоставить оценки разных агентств, на неопределенное время. Как рассказал «Ведомостям» первый зампред Центробанка Сергей Швецов, у регулятора пока недостаточно данных от «Эксперт РА» и АКРА для презентации карты рейтингов, ее могут подготовить до конца года.

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