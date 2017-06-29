ЦБ откладывает публикацию универсальной рейтинговой шкалы

ЦБ может рассматривать обращение до шести месяцев Е. Ширинкина / Ведомости

ЦБ переносит срок публикации универсальной рейтинговой шкалы, которая позволяет сопоставить оценки разных агентств, на неопределенное время. Как рассказал «Ведомостям» первый зампред Центробанка Сергей Швецов, у регулятора пока недостаточно данных от «Эксперт РА» и АКРА для презентации карты рейтингов, ее могут подготовить до конца года.