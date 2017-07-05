Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: PwC попросили с Украины
Нацбанк Украины может отстранить PwC от работы с банками
Аудитор скрывал реальное финансовое состояние Приватбанка, считает регулятор
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Нацбанк Украины может отстранить PwC от работы с банками
Vincent Kessler / Reuters
Национальный банк Украины (НБУ) может исключить PwC из реестра компаний, которые могут аудировать коммерческие банки, заявила во вторник зампред правления НБУ Екатерина Рожкова порталу 112.ua. PwC подтвердила размер капитала Приватбанка в 27 млрд грн по итогам 2015 г., а EY (аудировала отчет за 2016 г.) выявила у него отрицательный капитал и подтвердила в размере минус почти 1 млрд грн.
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