Рынки
Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: От Amazon осталось 15%

Из-за технического сбоя акции Apple, Amazon, Microsoft и Zynga, торгующиеся на NASDAQ, недолгое время стоили одинаково

Кто виноват в сбое, до конца не ясно

Ранним утром во вторник трейдеры, работающие в Азии, с удивлением смотрели в мониторы: акции некоторых высокотехнологичных компаний, включая Apple, Amazon, Microsoft и Zynga, стоили одинаково – $123,47 за штуку. Но для таких котировок акции Apple должны были подешеветь на 14%, Amazon – на 87%, акции Microsoft должны были подорожать на 79%, а акции Zynga – более чем в 30 раз. Apple должна была потерять $104 млрд капитализации, Amazon – $396 млрд, а Microsoft должна была увеличить капитализацию на $415 млрд.

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