ЦБ может создать единого интегратора информации по заемщикам

Это случится, если рынок не договорится, какие кредитные бюро этим займутся

«Наш основной сценарий - возложить обязанность на несколько системообразующих кредитных бюро агрегировать информацию о совокупном долге заемщиков», - заявила Набиуллина Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России собирается ввести новые требования к бюро кредитных историй (БКИ), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это один из шагов, который должен способствовать развитию потребительского кредитования.

«Именно бюро кредитных историй являются ключевой инфраструктурой для сбора информации по заемщикам. И здесь есть развилка. Наш основной сценарий - возложить обязанность на несколько системообразующих кредитных бюро агрегировать информацию о совокупном долге заемщиков», - заявила Набиуллина. К таким БКИ будут применяться особые требования, прежде всего по защите информации, заметила она. «Если рынок не сможет договориться, то придется идти по альтернативному сценарию и создавать единого интегратора», - добавила руководитель ЦБ.

Также Банк России планирует устранить пробелы, существующие в действующем регулировании, например сбор кредитных историй в случае секьюритизации, отзыва лицензий или санации банков и т. д.

Центробанк не так давно начал менять порядок работы БКИ. В этом году регулятор предложил проводить идентификацию онлайн-заемщиков с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – такие поправки готовит регулятор в закон «О кредитных историях», рассказывали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с ходом подготовки. Это значительно упростило бы работу банка с потенциальными заемщиками и БКИ. Документ предполагает, что банки смогут идентифицировать заемщиков без необходимости последним посещать отделения. Данные, полученные в электронном виде, банки смогут подтверждать в ЕСИА, а также в госорганах, например в Пенсионном фонде России или Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Без идентификации заемщика банки не смогут получить доступ к его кредитной истории, и тогда клиенту придется прийти в отделение.

В декабре прошлого года Госдума также приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий банкам обходиться без номеров СНИЛС при запросе информации о заемщиках в БКИ.