Набиуллина посоветовала собственникам банков не кредитовать себя

Банк будет смотреть сквозь пальцы на риски собственной компании, которой выдается кредит Сергей Портер / Ведомости

Банкирам стоит серьезно задуматься над сменой бизнес-модели, в которой банк кредитует своих собственников или их бизнесы. Об этом заявила на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Кредитование собственников опасно по двум причинам. Первое, банк будет смотреть сквозь пальцы на риски собственной компании, которой выдается кредит. И это риск невозврата. Второе, если у проекта собственника реально возникают трудности, то последний, кому он, это показывает наша практика, будет возвращать деньги, — это аффилированный банк. Это не рыночные кредиты, а кредиты по понятиям, банк не может их рефинансировать или переуступить», — приводятся на сайте ЦБ слова Набиуллиной.

Кредитование бизнеса собственников привело к банкротству многих банков, напомнила председатель ЦБ, в том числе, и достаточно крупных. Ограничение финансирования проектов собственников — норматив Н25, который ограничивает кредитование связанных сторон, введен в этом году, но применяется пока в льготном режиме, отметила она.

«Мы хотим, чтобы банковское сообщество знало, что здесь наши намерения серьезны, и мы будем последовательно ужесточать наши подходы. Поэтому я советую тем, у кого бизнес-модель построена на кредитовании бизнеса собственников, серьезно задуматься над изменением этой бизнес модели», — подчеркнула Набиуллина.