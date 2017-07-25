Бывшего владельца банка ВЕФК Александра Гительсона обвиняют в мошенничестве на 20 млрд рублей

Он уже отсидел пять лет за хищение и растрату бюджетных денег

Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Банкира выдвинули на второй срок

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Весной 2009 г. Гительсон был арестован по обвинению в растрате средств Пенсионного фонда и бюджета Ленинградской области Андрей Стенин / РИА Новости

Бывший председатель совета директоров банка ВЕФК Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск, указано в сообщении на сайте Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу. Следователи продолжают вести уголовное дело о мошенничестве в отношении Гительсона, который вышел из колонии в мае этого года. 11 июля СКР вызвал Гительсона для предъявления ему обвинения. Однако банкир не явился к следователю, в связи с чем он объявлен в федеральный розыск, говорится в сообщении СКР.