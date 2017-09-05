Место изысканных ужинов от хедж-фондов занял сбор информации

По цифровому следу о клиенте можно узнать больше, чем за личным разговором

Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Цифра на продажу

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Главная трудность инвестора – это размер информации, которую нужно переработать Андрей Гордеев / Ведомости

Отчетность за II квартал производителя спортивной одежды Under Armour неприятно удивила инвесторов: компания отчиталась о падении прибыли и продаж. Но едва ли это стало сюрпризом для хедж-фондов, массово покупающих данные о компаниях. О трудностях Under Armour можно было узнать, например, по сокращению вакансий на сайте и снижению средней цены на продукцию.