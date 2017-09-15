В Техасе и Флориде не хватает страховых агентов для оценки ущерба урагана

Статья опубликована в № 4408 от 15.09.2017 под заголовком: Страховщики не успевают за ураганами

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Разрушения необходимо оценить, человеческих ресурсов для этого недостаточно Chris Wattie / REUTERS

Страховая компания из Флориды Citizens Property Insurance, работающая с теми, кого не страхуют другие, увеличила вознаграждение агентам, оценивающим ущерб от урагана «Ирма», на 18–20%, сообщает WSJ, а другие страховщики, работающие во Флориде, на 30%.

«Когда сначала происходит ураган «Харви», а потом ураган «Ирма», все начинают тебя любить», – сказал Reuters Ли Форкхаймер, независимый инспектор, занимающийся оценкой страхового ущерба. На этой неделе рабочий день Форкхаймера начинался в 7.30, и за день он осматривал до 15 пострадавших домов во Флориде. По оценке Бюро трудовой статистики США, в июле в стране было 57 200 независимых оценщиков ущерба.

После урагана «Харви» главный агент североамериканского подразделения Zurich Insurance Group Стив Шерин провел пять дней в Хьюстоне, работая по 17 часов в сутки. В один из этих дней он провел шесть часов в гаражном помещении – по щиколотку в грязи, среди останков разлагающихся рыб и на фоне оглушающего шума уборочной техники. «Это запредельная усталость, – жалуется он, – но мы делаем полезное дело».

Сколько стоит стихия Оценка страхового ущерба от урагана «Ирма» во Флориде снижена до $20–40 млрд (данные AIR Worldwide). Первоначальные оценки достигали $200 млрд, но они были сделаны, когда «Ирма», которой была присвоена наивысшая пятая категория, только приближалась к США. Но перестраховочная компания Munich Re в четверг сообщила, что из-за двух ураганов может завершить III квартал с убытком, а годовой результат может оказаться хуже ожиданий. «Несмотря на хорошие результаты в 2017 г., убытки от «Харви» и «Ирмы» могут привести к тому, что Munich Re не выполнит план по прибыли», – говорится в ее сообщении. «Это неудивительно, с учетом убытков от природных катастроф, – цитирует Bloomberg аналитиков Jefferies. – Эта компания подошла к сезону ураганов с одним из самых крупных бюджетов для выплат по природным катастрофам, это большое преимущество над конкурентами, включая Swiss Re». 11 сентября Swiss Re заявила, что слишком рано оценивать убытки, а Hannover Re подтвердила свой прогноз по прибыли.

Ричард Кэмпбелл, чей дом в Хьюстоне оказался затоплен после урагана, рассказал Reuters, как ему повезло, что страховой агент приехал к нему всего лишь через пять дней после подачи заявки. По его словам, агент замерил помещения, спросил про уровень воды и сфотографировал пострадавшие предметы. Теперь Кэмпбеллу предстоит сообщить страховой разнообразную информацию, включая модель и серийный номер холодильника.

«Это жизненная реальность – после каждого природного бедствия не хватает опытных агентов», – говорит исполнительный директор общества по защите потребителей United Policyholders Эми Бах. На этот раз страховщикам еще труднее, поскольку за короткое время было два сильных урагана.

Во Флориде нехватка агентов сильнее, поскольку в этом штате работают в основном небольшие страховщики. За последние 25 лет крупные компании оттуда ушли – именно для того, чтобы снизить риски, связанные с ураганами.

Каждый осмотренный дом, пострадавший от урагана «Ирма», приносит агенту $500–30 000, сообщает WSJ. Некоторые оценщики в первый месяц после крупной природной катастрофы зарабатывают $65 000–100 000, тогда как средняя зарплата агентов, не работающих с последствиями природных катастроф, – $60 000–65 000 в год.

Техас и Флорида перетягивают оценщиков ущерба как канат, говорит страховой агент Джеймс Уоррен из Crawford & Co. Быстрая оценка ущерба в интересах и пострадавших, и страховщиков. «Несвежее страховое требование – дорогое требование, – цитирует WSJ менеджера Cabrillo Coastal General Insurance Agency Джона Роллинса. – В такой ситуации главное – как можно скорее добраться до застрахованного и дать ему денег для начала ремонта».

Майами не задело $2,5 трлн столько стоит недвижимость на побережье Флориды. $1 трлн приходится на юго-западное побережье и $1,5 трлн – на юго-восточное, где расположен Майами (оценка AIR Worldwide)

Ураганы «Харви» и «Ирма» дали возможность страховщикам в первый раз опробовать дроны, использовать которые Федеральное управление авиации США (FAA) разрешило в 2015 г. У страховой компании Travelers Cos 24 дрона для использования в Техасе и примерно 200 сотрудников, обученных работе с ними. Allstate Corp рассказала WSJ, что намерена использовать дроны по нескольку сотен раз за день. У Farmers Insurance в Техасе семь дронов и 14 сотрудников, умеющих обращаться с ними. С помощью дрона агент может осмотреть три дома в час, а без дрона на осмотр каждой поврежденной крыши уходит более часа, рассказал представитель Farmers Джаррод Мюрриета.

Агент Farmers Брент Хейзен, использующий дроны в работе, рассказал Reuters, что на осмотр разрушенной крыши уходит чуть больше 10 минут: «И это безопаснее, потому что мне не надо самому лезть на крышу».

Но использование дронов в Техасе ограничивает сама FAA, запретившая после урагана «Харви» почти все полеты над Хьюстоном. Для использования дрона страховщики обязаны получать разрешение хозяина дома на съемку и не снимать общим планом.

Пока использование дронов страховщиками США – относительная редкость. По словам Форкхаймера, он обязательно везет с собой лестницы и залезает на каждую крышу.

В округе Броуард (штат Флорида) на многих крышах откололась черепица, они пострадали от сильного дождя и упавших на них деревьев.