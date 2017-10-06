Qiwi выкупила технологии и бренды Рокетбанка и «Точки» незадолго до санации банка «ФК Открытие»
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Qiwi купила бренд и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки» у банка «ФК Открытие», рассказал гендиректор Qiwi Сергей Солонин. По его словам, о сделке до сих пор не было объявлено потому, что согласовывали концепцию мультибанкинга с новым собственником «ФК Открытие» – Центробанком. «За эти активы Qiwi заплатила большие деньги», – сказал он, отказавшись уточнить сумму. Сейчас сотрудники «Точки» работают как в Qiwi, так и в «Открытии», это около 1000 человек, продолжил Солонин. По его словам, идут переговоры о переводе сотрудников Рокетбанка.
Сделки предваряли запуск мультибанковской модели, прототип которой банк «Открытие» и «Qiwi банк» тестируют с августа, заверил представитель Qiwi, когда банки совместно используют программное обеспечение «Точки» и «Рокета», а у клиентов есть возможность самостоятельно выбрать, в каком из банков открыть счет. Условия сделки он также раскрыть отказался. Солонин рассказал, что сейчас ведутся переговоры с пятью банками о сотрудничестве с «Точкой», а пока счет можно открыть в «Qiwi банке» и «ФК Открытие». Представитель «ФК Открытие» отказался от комментариев.
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