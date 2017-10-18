Американская Capital Group купила 5% акций Московской биржи

С начала года это не первый случай, когда западные инвесткомпании получают акции торговой площадки

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С начала года это не первый случай, когда западные инвесткомпании получают крупные пакеты акций Московской биржи Андрей Гордеев / Ведомости

Инвесткомпания Capital Group Companies, зарегистрированная в Лос-Анджелесе, увеличила долю в капитале Московской биржи до 5%. Об этом сообщила торговая площадка. Контроль над пакетом Capital Group получила через пять дочерних компаний, занимающихся доверительным управлением. Всего она управляет активами на $1,4 трлн, следует из данных самой компании.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей Московской биржи и Capital Group.

С начала года это не первый случай, когда западные инвесткомпании получают крупные пакеты акций Московской биржи. В мае свою долю в капитале биржи до 5,01% увеличили фонды Oppenheimer, в июне — фонды JPMorgan (до 5,02%). Оба семейства фондов последовательно увеличивали доли, но только по достижении 5% у эмитента появляется обязанность раскрыть информацию.