Американская Capital Group купила 5% акций Московской биржи
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Инвесткомпания Capital Group Companies, зарегистрированная в Лос-Анджелесе, увеличила долю в капитале Московской биржи до 5%. Об этом сообщила торговая площадка. Контроль над пакетом Capital Group получила через пять дочерних компаний, занимающихся доверительным управлением. Всего она управляет активами на $1,4 трлн, следует из данных самой компании.
«Ведомости» ожидают комментариев представителей Московской биржи и Capital Group.
С начала года это не первый случай, когда западные инвесткомпании получают крупные пакеты акций Московской биржи. В мае свою долю в капитале биржи до 5,01% увеличили фонды Oppenheimer, в июне — фонды JPMorgan (до 5,02%). Оба семейства фондов последовательно увеличивали доли, но только по достижении 5% у эмитента появляется обязанность раскрыть информацию.
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