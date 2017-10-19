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Эмма Терченко
Рынки
Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: На биржу вышел Capital

Иностранным инвесторам по-прежнему нравится Московская биржа

Американская Capital Group увеличила долю в ее капитале до 5%

О покупке доли инвесткомпанией Capital Group сообщила Московская биржа. Контроль над пакетом Capital Group получила через пять дочерних компаний, занимающихся доверительным управлением, сообщила в среду торговая площадка. Исходя из цены акции Московской биржи на 17.10 мск в среду пакет инвесткомпании стоил 13,8 млрд руб. ($240 млн по курсу ЦБ).

Capital Group управляет активами на $1,4 трлн. В России ее фонды инвестируют только в голубые фишки – у нее есть акции «Яндекса» на $508 млн, «Лукойла» на $128 млн, ADR Сбербанка на $1,1 млрд.

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