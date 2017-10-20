Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: От пенсионных фондов потребуется больше разнообразия
Центробанк не может побороть зацикленность пенсионных фондов на бумагах одних владельцев
Регулятор пообещал ужесточить требования к акциям в портфелях НПФ
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По словам Габунии, регулятор ужесточает требования из-за того, что фонды до сих пор концентрируются на бумагах одного эмитента
Д. Гришкин / Ведомости
Центробанк планирует ужесточить правила инвестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в долевые ценные бумаги, сообщил вчера глава департамента коллективных инвестиций ЦБ Филипп Габуния.
«Сейчас НПФ могут купить акции одного эмитента не больше 10% от выпуска этих акций. Этот порог будет снижен до 5%», – передал его слова ТАСС. В бумаги одного эмитента НПФ сможет инвестировать 10% от портфеля пенсионных накоплений (сегодня – 15%), объяснил Габуния. ЦБ планирует принять поправки в начале 2018 г. Всего в акции фонды могут инвестировать до 40% накоплений, этот порог не меняется.
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