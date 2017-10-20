Финансы
Платный
Анна Холявко
Профучастники
Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: От пенсионных фондов потребуется больше разнообразия

Центробанк не может побороть зацикленность пенсионных фондов на бумагах одних владельцев

Регулятор пообещал ужесточить требования к акциям в портфелях НПФ

Центробанк планирует ужесточить правила инвестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в долевые ценные бумаги, сообщил вчера глава департамента коллективных инвестиций ЦБ Филипп Габуния.

«Сейчас НПФ могут купить акции одного эмитента не больше 10% от выпуска этих акций. Этот порог будет снижен до 5%», – передал его слова ТАСС. В бумаги одного эмитента НПФ сможет инвестировать 10% от портфеля пенсионных накоплений (сегодня – 15%), объяснил Габуния. ЦБ планирует принять поправки в начале 2018 г. Всего в акции фонды могут инвестировать до 40% накоплений, этот порог не меняется.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике