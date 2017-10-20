«ФК Открытие» незадолго до санации увеличил долю в Qiwi

ЦБ может оспорить эти сделки, если они не соответствовали интересам банка

Сейчас временная администрация изучает эти сделки и выясняет, насколько их условия соответствовали интересам банка, пояснил управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев Максим Стулов / Ведомости

За несколько дней до введения временной администрации ЦБ банк «ФК Открытие» увеличил свою долю в Qiwi, говорится в материалах компании. Всего было совершено две сделки: 25 августа и 29 августа (в этот день ЦБ объявил о передаче «ФК Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора). Так, в ходе первой сделки банк купил у «Открытие холдинга», теперь уже бывшей материнской структуры, порядка 3,85 млн американских депозитарных акций (ADS) QIWI по цене $17,30 за штуку, общая сумма сделки составила более $66 млн. В следующий раз банк выкупил еще 1,43 млн ADS по 956 руб. за штуку на общую сумму 1,37 млрд руб. ($23,8 млн).

«Открытие холдинг» снизил свою долю до 2,2 млн ADS Qiwi (соответствует доле в капитале Qiwi на уровне 3,63%).

Сейчас временная администрация изучает эти сделки и выясняет, насколько их условия соответствовали интересам банка, пояснил управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев. «При этом временная администрация учитывает факт стратегического партнерства между Qiwi и «Открытием» в развитии технологических платформ для сервисов банка, и это партнерство может быть продолжено», – добавил он.

В августе Qiwi купила бренд и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки» у банка «ФК Открытие». «За эти активы Qiwi заплатила большие деньги», – говорил гендиректор компании Сергей Солонин, отказавшись уточнить сумму. Сейчас сотрудники «Точки» работают как в Qiwi, так и в «Открытии», это около 1000 человек, продолжил Солонин. По его словам, идут переговоры о переводе сотрудников Рокетбанка. Эту сделку также изучает ЦБ, рассказывал представитель регулятора.