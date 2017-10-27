Бонды «Роснефти» дают Московской бирже 30% оборота торгов на долговом рынке

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Бонды «Роснефти» разогнали торги на долговом рынке Sergei Karpukhin / REUTERS

На такую высокую концентрацию оборота на одном эмитенте обратила внимание Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). За первое полугодие доля бондов нефтяной компании в обороте торгов на бирже составила 30,3%, тогда как в начале года она лишь приближалась к 13%, подсчитали в ассоциации. Всего за шесть месяцев 2017 г. торги облигациями «Роснефти» на Московской бирже достигли 22,74 трлн руб.

Остальные эмитенты даже близко не приближаются к нефтяной компании: второй по оборотам – ВЭБ и его «дочка» VEB Finance, суммарно занявшие 8% оборота торгов (6 трлн руб.).