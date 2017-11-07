Как не растранжирить джекпот

У неожиданно ставшего миллионером человека слишком велик риск остаться ни с чем

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Деньги, доставшиеся слишком легко, например выигранные в лотерею, легче всего потерять, предупреждают психологи и финансовые консультанты G-Jun Yam / AP

5 ноября был разыгран самый крупный джекпот в истории России — на 506 млн руб. Об этом сообщило «Русское лото», которое организовало лотерею. Победитель неизвестен, однако организатор лотереи знает, что проживает этот человек в Воронежской области и свой билет он купил в одной из местных розничных точек продаж.

Предыдущий лотерейный рекорд России — 364 млн руб., которые житель Сочи выиграл в «Гослото» в мае. В 2016 г. житель Новосибирска стал обладателем джекпота в 358 млн руб., которые собирался направить на помощь нуждающимся, недвижимость для семьи и развитие бизнеса. Больше всего в мире выиграла жительница США 53-летняя медсестра Мэвис Вонзик в августе этого года, ее джекпот составил $758,7 млн.

Пока за своими деньгами победитель не обратился, сообщили сегодня «Ведомостям» в колл-центре лотереи «Русское лото». Выяснить, как он планирует потратить неожиданно свалившееся на него богатство, нельзя.

Нельзя не потерять

Деньги, доставшиеся слишком легко, например выигранные в лотерею, легче всего потерять, предупреждают психологи и финансовые консультанты. К примеру, житель Ленинградской области Альберт Бегракян, выигравший в 2009 г. джекпот в 100 млн руб., потратил всю сумму всего за два года. Деньги ушли на помощь близким и друзьям, автомобиль, несколько квартир и участок земли, признавался он СМИ. Бегракян попробовал заняться гостиничным бизнесом, но на строительство отеля денег уже не хватило. Часть имущества Бегракяна арестована: победитель лотереи не до конца выплатил налог на доходы с джекпота (в России он составляет 13% от размера приза).