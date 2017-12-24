Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил отъезд из России

По словам Ананьева, он давно планировал эту поездку из-за проблем со здоровьем и не считает ее бегством Евгений Разумный / Ведомости

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил «Ведомостям», что покинул Россию. Об отъезде банкира «Интерфакс» сообщал в пятницу со ссылкой на источник. «Ведомостям» это подтверждал сотрудник правоохранительных органов.

Раскрыть свое местонахождение Ананьев отказался. По сведениям РБК, банкир находится в Лондоне.

Ананьев заявил «Ведомостям», что давно планировал эту поездку из-за проблем со здоровьем и не считает ее бегством. «Я давно планировал уехать на Новый год, отбыл 22 декабря. А еще с учетом последних четырех месяцев в режиме ненормированной работы и нервотрепки, у меня появились проблемы с сердцем. Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, все, его больше нет, – заявил Ананьев. – Но я не согласен с тем, как это было освещено в СМИ – это выглядело как бегство. А я не сбежал».

О санации Промсвязьбанка и вводе временной администрации ЦБ объявил 15 декабря. Санация пройдет посредством вхождения в капитал через Фонд консолидации банковского сектора – ЦБ предоставит Промсвязьбанку средства на поддержание ликвидности для обеспечения непрерывности деятельности. Промсвязьбанк — системно значимый банк. Он занимает 10-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам III квартала с активами 1,23 трлн руб. Регулятор не стал вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

В пятницу, 22 декабря, пресс-служба Банка России со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева сообщила, что регулятор готовит обращение в правоохранительные органы «по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка». Пропали или были уничтожены кредитные досье на 109,1 млрд руб., а также выявлены операции по финансированию банком своих субординированных кредитов за счет сделок репо без отражения этого в отчетности. По данным ЦБ, доверенность на эти операции была выдана Дмитрием Ананьевым за три дня до начала санации банка принятому на работу двумя днями ранее гражданину иностранного государства.

Ананьев считает заявление Поздышева превышением полномочий. По его мнению, с возможной пропажей кредитных досье должны разбираться правоохранительные органы, а не регулятор. «И так у регулятора огромные полномочия: он сам и пишет музыку, и сам в зале ее слушает, сам дирижирует, и сам себе хлопает. Еще Василий Анатольевич (Поздышев, зампред ЦБ - «Ведомостям») начинает давать оценки, что как происходило: пускай подает заявления в правоохранительные органы, там будут разбираться», – заявил банкир.

На вопрос о желании вернуться в Россию Ананьев ответил утвердительно, но не смог назвать срок . «Я буду обсуждать со своими юристами и адвокатами, как мне дальше поступать. Я уезжал на обследование, а заодно отдохнуть и провести новогодние праздники спокойно, вопрос, конечно, насколько для меня теперь эти новогодние праздники продлятся – не очевидный вопрос», - отметил Ананьев.