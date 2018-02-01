ЦБ хочет накладывать вето на смену контролирующих акционеров

ЦБ пришел к выводу, что регулятор должен не только согласовывать приобретение крупных пакетов, но и внимательно следить за тем, как организация меняет контролирующего акционера Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк хочет получить право вето на смену контролирующего акционера системно значимой финансовой организации, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Регулятор поставил перед собой цель инициировать принятие такого законопроекта, сообщил он.

«Мы столкнулись с феноменом, что совершенно нормально работавшая организация на протяжении длительного времени, тем не менее, в считанные недели может оказаться на краю банкротства после того, как контролирующий акционер продает свою долю другому акционеру, контроль которого распылен, если есть причина не получать разрешение ЦБ, либо концентрирован», - рассказал Швецов. Он сообщил, что ЦБ пришел к выводу, что регулятор должен не только согласовывать приобретение крупных пакетов, но и внимательно следить за тем, как организация меняет контролирующего акционера.

«У нас практически нет, скажу более жестко, у нас вообще нет банков с распыленной долей собственности. У нас за каждой организацией стоит конкретная группа или конкретный человек. И работа банка в значительной степени определяется этим акционером», - сообщил Швецов. И изменение этого акционера, несмотря на всю историю этой организации, может менять профиль управления, указал он. Поэтому регулятор должен очень внимательно следить за тем, как одна организация переходит из рук в руки, сказал он.

Речь идет даже не о вето, ЦБ просто должен осознанно контролировать передачу компании, позже уточнил Швецов. Он привел пример: сегодня на комитете отозвали лицензию у страховой компании, которая абсолютно нормально работала, но была передана в другие руки и буквально за считанные месяцы из нее были выведены активы. «Я год назад говорил о том, что мы закончили расчистку небанковского сектора, но такие явления говорят о том, что сюрпризы могут быть всегда», - заключил Швецов.