В России может появиться единый идентификатор гражданина

Сергей Портер / Ведомости

ЦБ до конца года изучит вопрос создания сквозного идентификатора гражданина, говорится в дорожной карте «Основных направлений развития финтеха на 2018-2020 гг.», подготовленной регулятором.

У каждого из нас есть огромное количество уникальных идентификаторов: СНИЛС, номер свидетельства о рождении, номер паспорта и т. д., рассказывает первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. В то же время, только по одному из этих номеров гражданин не может найти полную информацию о себе, поскольку все эти идентификаторы используются в разных системах. «Мы хотим, не обременяя потребителя, связать эти идентификаторы между собой. Это не будет новый идентификатор, поскольку это потребует создания новой системы», - объясняет Скоробогатова. По ее словам, потребитель не будет видеть идентификатор, он будет лишь технологической связкой на уровне разных систем.

Вне зависимости от того, в какое окно и за какой услугой пришел потребитель, предоставив любой идентификатор (например, СНИЛС или номер паспорта), он даст возможность операционисту получить всю информацию о себе. Создание этого механизма займет около двух лет, сейчас это обсуждается с Минкомсвязи и Минфином, указывает она.

Отвечая на вопрос о роли ЦБ в этом проекте, реализация которого зависит от других министерств и ведомств, Скоробаготова ответила, что роль Банка России – вдохновлять. По ее словам, проект по удаленной идентификации, который позволит получать банковские услуги онлайн, сподвигнул МВД ускорить актуализацию базы данных паспортов, тогда как раньше на это отводилось несколько лет.