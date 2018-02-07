В России может появиться единый идентификатор гражданина

Центробанк «вдохновляет» на это министерства и ведомства

ЦБ до конца года изучит вопрос создания сквозного идентификатора гражданина, говорится в дорожной карте «Основных направлений развития финтеха на 2018-2020 гг.», подготовленной регулятором.

У каждого из нас есть огромное количество уникальных идентификаторов: СНИЛС, номер свидетельства о рождении, номер паспорта и т. д., рассказывает первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. В то же время, только по одному из этих номеров гражданин не может найти полную информацию о себе, поскольку все эти идентификаторы используются в разных системах. «Мы хотим, не обременяя потребителя, связать эти идентификаторы между собой. Это не будет новый идентификатор, поскольку это потребует создания новой системы», - объясняет Скоробогатова. По ее словам, потребитель не будет видеть идентификатор, он будет лишь технологической связкой на уровне разных систем.

Вне зависимости от того, в какое окно и за какой услугой пришел потребитель, предоставив любой идентификатор (например, СНИЛС или номер паспорта), он даст возможность операционисту получить всю информацию о себе. Создание этого механизма займет около двух лет, сейчас это обсуждается с Минкомсвязи и Минфином, указывает она.

Отвечая на вопрос о роли ЦБ в этом проекте, реализация которого зависит от других министерств и ведомств, Скоробаготова ответила, что роль Банка России – вдохновлять. По ее словам, проект по удаленной идентификации, который позволит получать банковские услуги онлайн, сподвигнул МВД ускорить актуализацию базы данных паспортов, тогда как раньше на это отводилось несколько лет.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике