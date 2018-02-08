«Будущее» объяснило приостановку допэмиссии его пенсионного фонда

ЦБ приостановил эмиссию обыкновенных именных акций негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Максим Стулов / Ведомости

Банк России сообщил, что принял решение приостановить эмиссию обыкновенных именных акций негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее». Почему такое решение было принято, регулятор не уточнил.

Допэмиссия НПФ размещена, часть акций выкуплена, отчет об итогах выпуска подан в ЦБ, заявил представитель ФГ «Будущее». По его словам, приостановка допэмиссии – это технический момент в рамках стандартной процедуры регистрации регулятором отчета об итогах выпуска. Какая часть акций была выкуплена - представитель не уточнил.

НПФ «Будущее» принадлежит одноименной финансовой группе. В ноябре ФГ «Будущее» объявила, что покупает 9500 акций НПФ, а допэмиссия будет размещена по закрытой подписке, максимальная цена пакета – 950 млн руб. Увеличение капитала НПФ «Будущее» предусмотрено стратегией и является частью запланированного финансирования фонда, напомнил представитель ФГ.

«Ведомости» ожидают комментарий ЦБ.