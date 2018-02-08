МВД попросило Центробанк проверить «Росгосстрах»

«Росгосстрах» перестал быть прибыльным в 2015 г. Сергей Николаев / Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) просит Центробанк проверить деятельность «Росгосстраха», регулятор получил такой запрос от правоохранителей, сообщил в четверг зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Регулятор сейчас прорабатывает этот вопрос.

В банке «Открытие», которому сейчас принадлежит «Росгосстрах», долгое время работала временная администрация, которая смотрела все бизнес-процессы страховщика, рассказал он: «Мы должны для себя принять решение, есть ли необходимость обсудить с коллегами из МВД, есть ли необходимость проводить поверку или можно просто воспользоваться всеми теми документами и знаниями, которые сегодня есть у ЦБ» (цитата по RNS).

Сейчас законодательство не предусматривает формат совместных проверок, отметил Чистюхин. «Проверка - это только инструмент, нужно получить какие-то факты. Не факт, что для этого нужна проверка».

«Ведомости» ожидают комментарии представителей «Росгосстраха», «ФК Открытие» и МВД.

В декабре 2017 г. Михаил Задорнов, возглавивший в начале этого года «ФК Открытие» и совет директоров «Росгосстраха», в интервью «Коммерсанту» раскритиковал работу бывшего менеджмента страховщика. По его мнению, в «Росгосстрахе» царило «сверху донизу» воровство и при уникальной позиции на рынке он ухитрился «в лице собственников и менеджмента абсолютно ничего не сделать за десять лет».

Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров в интервью «Ведомостям» ответил на обвинения в воровстве. По его словам, выходцы из этой самой «команды неумех» в том числе сегодня возглавляют страховые направления в ЦБ, Сбербанке и ВТБ. «У компании ни одной заемной копейки не было! А чтобы украсть у самого себя, можно придумать гораздо более простой способ, нежели уложить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей вложений, чтобы построить компанию – лидера рынка во всех видах страхования», – заметил Хачатуров.

«Росгосстрах» перестал быть прибыльным в 2015 г., тогда убыток компании составил 5 млрд руб. и с тех пор только возрастал. За девять месяцев 2017 г. (отчетности за год еще не было) убыток страховщика составил 35,3 млрд руб., что на 60% превышает аналогичный показатель прошлого года (22 млрд руб.). «Росгосстрах» в 2018 г. планирует выбраться из убытков. Для этого он закроет часть офисов и не будет восстанавливать долю на рынке ОСАГО.