Инвалидам и больным будет проще получить страховку
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На прошлой неделе Центробанк провел совещание с представителями крупнейших страховщиков, где объявил о том, что компаниям придется поменять правила страхования. Об этом «Ведомостям» рассказали один из участников встречи и страховщик, знающий о ее итогах от другого участника совещания. В обновленных правилах не должны содержаться ограничения в получении страховки или выплат для социально уязвимых граждан: инвалидов, беременных, ВИЧ-инфицированных и др.
Предложения по изменениям компании должны направить регулятору до марта, говорят собеседники «Ведомостей», в марте ЦБ должен сообщить о принятых мерах в администрацию президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы «Ведомостей» вчера не ответил. Представитель ЦБ совещание не прокомментировал.
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