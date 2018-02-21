Инвалидам и больным будет проще получить страховку

ЦБ потребовал от страховщиков, чтобы они поменяли правила страхования в пользу социально уязвимых граждан

Статья опубликована в № 4513 от 21.02.2018 под заголовком: Страховщики не убегут от инфаркта

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Инвалиды часто не могут оформить страховку от несчастного случая или застраховать свою жизнь Андрей Гордеев / Ведомости

На прошлой неделе Центробанк провел совещание с представителями крупнейших страховщиков, где объявил о том, что компаниям придется поменять правила страхования. Об этом «Ведомостям» рассказали один из участников встречи и страховщик, знающий о ее итогах от другого участника совещания. В обновленных правилах не должны содержаться ограничения в получении страховки или выплат для социально уязвимых граждан: инвалидов, беременных, ВИЧ-инфицированных и др.

Предложения по изменениям компании должны направить регулятору до марта, говорят собеседники «Ведомостей», в марте ЦБ должен сообщить о принятых мерах в администрацию президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы «Ведомостей» вчера не ответил. Представитель ЦБ совещание не прокомментировал.

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