В офисе страховой компании НАСКО проходят обыски

Сейчас «Опора» единственный страховщик, объявивший о намерениях купить государственную страховую компанию «Югория» Максим Стулов / Ведомости

В московском офисе страховой компании НАСКО проходят обыски, рассказали «Ведомостям» человек, знающий это от ЦБ, один из страховщиков и человек, близкий к управляющей компании «Опора» (ей принадлежат страховые компании «Опора» и НАСКО).

Обыски проходят по почтовому адресу страховщика в Москве: ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 29, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к компании. По его словам, обыски не связаны с работой самого страховщика, а касаются его контрагентов. Но каких именно, он не уточнил, сказав лишь, что по этим контрагентам проверку проводит налоговая, причем еще с 2009 г.

«Ведомости» ожидают комментария представителя Центробанка. В здании бизнес-центра на Золоторожском валу действительно проходили «налоговые мероприятия», сообщил «Ведомостям» представитель управляющей компании «Опора». В этом здании находится офис НАСКО, уточнил он, однако к деятельности страховых компаний проверки отношения не имеют.

Сейчас «Опора» единственный страховщик, объявивший о намерениях купить государственную страховую компанию «Югория» (ею владеет Ханты-Мансийский автономный округ, сборы компании за 2017 г. составили 9,4 млрд руб. (23-е место в рэнкинге ЦБ). В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство московского ООО «Открытый мир» о покупке 100% акций ГСК «Югория». «Открытый мир» – акционер «Опоры». В сентябре 2015 г. компания вошла в группу руководителя комиссии по страхованию «Опоры России» Александра Кондратенкова.

Аукцион по продаже 100% акций «Югории» назначен на 30 мая, он будет открытым. Стартовая цена – 2,89 млрд руб., говорил ранее представитель «Югории». Представитель «Опоры» тогда сказал, что компания оценивает условия участия в аукционе.

«Опора» – небольшая страховая компания, которая занимает 69-е место в рэнкинге ЦБ. Чистый убыток «Опоры» по итогам 2016 г. составил 566 млн руб. (отчетности за 2017 г. еще не было). В прошлом году акционер «Опоры» – компания «Открытый мир» купила долю в национальной страховой компании «Татарстан» (НАСКО, 39-е место в рэнкинге ЦБ по размеру премий в 2017 г.), размер приобретенного пакета компания не раскрыла. До этого «Опора» забрала портфель страховой группы «Уралсиб» по автострахованию, но уже в январе 2018 г. уведомила о намерении передать портфель его другому страховщику – СК «Ангара».