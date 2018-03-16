Пенсионный фонд Бориса Йордана меняет руководителя

НПФ «Благосостояние эмэнси» входит в группу «Ренессанс» Бориса Йордана Андрей Гордеев / Ведомости

В негосударственном пенсионном фонде (НПФ) «Благосостояние эмэнси» сменится руководитель. Его исполнительным директором станет Елена Горшкова, до 2016 г. возглавлявшая НПФ «Райффайзен», сообщил представитель «Благосостояние эмэнси».

Исполнительный директор «Благосостояние эмэнси» Евгений Кусков, по словам человека, близкого к фонду, покидает фонд. Связаться с Кусковым не удалось.

Горшкова вышла на работу в фонд на этой неделе, ее назначение произойдет до конца марта, добавил представитель «Благосостояние эмэнси».

С 2004 г. Горшкова работала руководителем отдела продаж и маркетинга НПФ «Райффайзен», в 2005 г. была назначена исполнительным директором этого фонда. В 2015 г. фонд был продан группе «Сафмар», а в 2016 г. Горшкова покинула фонд. С 1998 г. она возглавляла отдел продаж и маркетинга в депозитарии «Райффайзенбанк Австрия», до этого работала в московских офисах ING Bank и Merrill Lynch.

НПФ «Благосостояние эмэнси» входит в группу «Ренессанс» Бориса Йордана. Также в нее входят «Ренессанс страхование», страховые компании «Ренессанс жизнь», «Интач страхование», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», управляющая компания «Спутник – управление капиталом» и медицинская «Медкорп». На 30 сентября 2017 г. активы НПФ составляли 14,5 млрд руб., пенсионные резервы – 13,2 млрд.